Серохвостов: ещё бы пару метров, я бы обогнал Смольского на финише и урвал победу

Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о бронзе в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Смешанные эмоции. До гонки чувствовал себя хорошо, по гонке же было тяжело, непонятно, почему. Каждый круг было довольно сложно ехать. Обидно, что на первой стойке у меня случилась осечка, патроны не залезали и не вылезали, я не могу их выкинуть оттуда. Из-за этого и пульс упал, и дрожь по телу появилась, так как резко все делал, суетился. Не дал себе успокоиться и начал стрелять, хотел поскорее всё сделать, но зря. Мы с Каримом вместе уходили с последней стрельбы, но он сразу отвалился. Он пытался догнать на тренерском, потому что Антон там пошёл пешком зачем-то. Я понимал, что если мы так пойдём, то Карима довезём до финиша. Поэтому решил первым поехать в тренерский подъем, чтобы Антона завести, дабы он пешком не шёл, и чтобы на темпе доехать до финиша без Карима. Я хотел сказать Антону на подъёме: «Ты что встал?» (смеётся), а потом оглянулся, увидел, что Карим начал врабатываться сильно. Думаю, ничего не буду говорить. Может, он устал и я вообще один сейчас доеду спокойно. Но нет, он всё-таки спокойно за мной поехал и до самого финиша мы вместе ехали.



Всего хватило на последнем круге. Я сидел весь круг за Антоном, он достаточно быстро шёл. Я не пытался его обогнать, потому что темп итак был высоким. Был план досидеть за ним и попытаться выиграть на финише. Тут довольно странный финиш: если едешь первым, занимаешь самый ближний коридор, второму же приходится ехать по дальнему. У нас так и получилось. Думаю, если бы было ещё пару метров, я бы обогнал. Я всё-таки из-за спины выходил, перед самой линией почувствовал, что мы сравнялись с ним. Всё решила разножка. Было бы длиннее, думаю, урвал бы победу.



Я не самый лучший финишёр. Всё-таки в моем исполнении финиш выглядит не так круто, как у парней, которые умеют, вроде Карима или Эдика. Мне ещё учиться надо, но это был хороший опыт. Теперь я понимаю, чего хватает, чего нет. Я думал, что второй. Потому что когда выкинул ногу, мне показалось, что я обогнал Антона, но на фотофинише видно, что буквально носок ботинка у него впереди. На следующую гонку настрой более боевой, надо до конца биться. Завтра буду стараться выиграть", — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.