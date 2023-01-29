Биатлонист Томшин рассказал, почему он и Бабиков в аэропорту отдали свои куртки детям

Российский биатлонист Василий Томшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой рассказал об инциденте с Антоном Бабиковым.

– Несколько дней все обсуждали ситуацию в аэропорту, когда вы с Антоном Бабиковым отдали куртки детям. Расскажите, что там произошло.

– Мы зашли в автобус, который везёт от терминала до самолёта. Шли вместе с Антоном, я дошёл до свободного места в автобусе, развернулся посмотреть, где Антон, и вижу: он уже стоит без курточки, укутывает малыша. Я, конечно, удивился, что Антон их увидел и так быстро сориентировался. Подошёл к нему и заметил, что и второму ребёнку тоже нужна куртка. Ну, я и последовал за своим старшим товарищем (улыбается).

– Антон потом не упрекнул, что вы вынесли это на публику?

– Конечно, он отреагировал вроде «Зачем это надо?» Да и я сам понимаю, что это обычный поступок, который не заслуживает какого-то отдельного внимания. Просто я увидел в этом очередной повод привлечь внимание к биатлону (улыбается).