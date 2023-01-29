Российский биатлонист Томшин рассказал, в какой сборной самые дружелюбные спортсмены

Российский биатлонист Василий Томшин ответил, какая иностранная сборная самая дружелюбная.

«Самые дружелюбные иностранцы? Наверное, итальянцы.

Возможно, ключевой фактор ещё и в том, с кем ты попадаешь жить в отеле. Потому что на международных соревнованиях отели, как правило, частные и маленькие, семейные, и поэтому команды живут отдельно друг от друга. Но когда мы ездили на IBU, несколько раз попадали жить с итальянской командой, и они всегда приветливые, улыбаются, очень дружелюбно себя ведут. Норвежских спортсменов тоже можно отметить», — сказал Томшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.