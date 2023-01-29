Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Российский биатлонист Томшин рассказал, в какой сборной самые дружелюбные спортсмены

Российский биатлонист Томшин рассказал, в какой сборной самые дружелюбные спортсмены
Комментарии

Российский биатлонист Василий Томшин ответил, какая иностранная сборная самая дружелюбная.

«Самые дружелюбные иностранцы? Наверное, итальянцы.

Возможно, ключевой фактор ещё и в том, с кем ты попадаешь жить в отеле. Потому что на международных соревнованиях отели, как правило, частные и маленькие, семейные, и поэтому команды живут отдельно друг от друга. Но когда мы ездили на IBU, несколько раз попадали жить с итальянской командой, и они всегда приветливые, улыбаются, очень дружелюбно себя ведут. Норвежских спортсменов тоже можно отметить», — сказал Томшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

«Хейтеров у меня пока нет. Жду». Российский биатлонист раскрылся в большом интервью «Хейтеров у меня пока нет. Жду». Российский биатлонист раскрылся в большом интервью
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023