Латыпов уверенно выиграл масс-старт на пятом этапе Кубка Содружества, Серохвостов — 2-й

В Раубичах (Минск, Беларусь) прошёл мужской масс-старт в рамках пятого этапа Кубка Содружества по биатлону. Его победителем стал трёхкратный призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов, отстрелявшийся «на ноль».
Биатлон. Кубок Содружества, Пятый этап, Минск. Масс-старт, 15 км. Мужчины
1. Эдуард Латыпов — 33.59,6 (0 промахов).
2. Даниил Серохвостов — отставание 29,6 (3).
3. Антон Смольский (Беларусь) +29,8 (2).
4. Максим Воробей (Беларусь) +39,4 (1).
5. Никита Лобастов (Беларусь) +54,9 (2).
6. Александр Поварницын +1.13,5 (3)…
13. Василий Томшин +1.47,6 (3)…
15. Антон Бабиков +1.52,6 (3).
В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.
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