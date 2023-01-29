Латыпов уверенно выиграл масс-старт на пятом этапе Кубка Содружества, Серохвостов — 2-й

В Раубичах (Минск, Беларусь) прошёл мужской масс-старт в рамках пятого этапа Кубка Содружества по биатлону. Его победителем стал трёхкратный призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов, отстрелявшийся «на ноль».

Биатлон. Кубок Содружества, Пятый этап, Минск. Масс-старт, 15 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов — 33.59,6 (0 промахов).

2. Даниил Серохвостов — отставание 29,6 (3).

3. Антон Смольский (Беларусь) +29,8 (2).

4. Максим Воробей (Беларусь) +39,4 (1).

5. Никита Лобастов (Беларусь) +54,9 (2).

6. Александр Поварницын +1.13,5 (3)…

13. Василий Томшин +1.47,6 (3)…

15. Антон Бабиков +1.52,6 (3).

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.