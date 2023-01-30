«Моя цель — завоевать личный титул». Фийон Майе — перед стартом ЧМ в Оберхофе

Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о своём неудачном выступлении в этом сезоне, а также поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Оберхофе, который пройдёт с 8 по 19 февраля.

«Чего мне не хватает в этом году, так это победы. Если она случится на чемпионате мира, это сделает меня очень счастливым. Моя цель — добиться личного титула.



У меня есть мотивация, чтобы подойти к соревнованиям голодным, как это было в прошлом году на Олимпийских играх. Это будет ключом к победе», — приводит слова французского биатлониста Nordic Magazine.



В текущем сезоне у Кентена всего один личный подиум в рамках Кубка мира, также стоит отметить, что у него до сих пор нет индивидуального золота чемпионата мира.