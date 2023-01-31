«Они перешли черту». Самуэльссон — о шутке норвежцев с шампанским

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон отреагировал на шутку представителей сервис-бригады сборной Норвегии.

После четвёртого места шведской сборной в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце норвежцы облили фургон сборной Швеции шампанским. Свою шутку норвежские сервисмены сняли на видео и выложили в социальные сети.

Посмотрите, как норвежская смазочная команда дразнила шведов:

Фото: Скриншот из видео, опубликованного в социальных сетях

«Этого стало слишком много. Это уже не круто. Они перешли черту. Если мы выиграем медаль в эстафете в Оберхофе, мы нанесём ответный удар», — приводит слова Себастиана Самуэльссона NRK.

Чемпионат мира по биатлону 2023 года пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 19 февраля. Начнётся он со смешанной эстафеты.