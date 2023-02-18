Чемпионат мира по биатлону — 2023: во сколько женская эстафета, где смотреть
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В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира по биатлону. Сегодня, 18 февраля, состоится женская эстафета.
18 февраля
17:00. Эстафета, женщины
Указано московское время.
Трансляция гонки чемпионата мира по биатлону будет доступна в Okko.
Чемпионат мира по биатлону в проходит в Оберхофе во второй раз в истории. Ранее город принимал мировое первенство в 2004 году.
На чемпионате мира 2021 года больше всех медалей завоевали норвежские биатлонисты (семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые). Французы выиграли две золотые медали, две серебряные и три бронзовые. На счету шведов одно золото, три серебра и две бронзы.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от чемпионата мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).
Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
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