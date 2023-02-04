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Менеджер сборной Франции по биатлону: мы едем на ЧМ за медалями

Менеджер сборной Франции по биатлону: мы едем на ЧМ за медалями
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Менеджер сборной Франции по биатлону Стефан Бутье рассказал о целях команды на предстоящий чемпионат мира, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 19 февраля 2023 года.

«План по количеству медалей не ставился, поскольку в Оберхофе погодные условия и ветер могут перетасовать карты в конкретной гонке. Но мы едем на чемпионат мира за медалями, а не за чем-то ещё. За последние несколько лет мы завоёвывали от четырёх до восьми медалей, так что мы надеемся остаться в этом диапазоне», — приводит слова Бутье Nordic Magazine.

Чемпионат мира будет транслироваться в прямом эфире 21 вещательной компанией с общей средней аудиторией в 10 млн зрителей ежедневно.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных стартов решением Международного союза биатлонистов (IBU).

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