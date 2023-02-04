«Я не думаю, что это дискриминация». Самуэльссон — об отстранении россиян

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал заявление Организации Объединённых Наций о недопустимости дискриминации российских и белорусских спортсменов по национальному признаку.

«Было много дискуссий о том, является ли это дискриминацией или нет. Я не думаю, что это дискриминация, я думаю, что олимпийское движение предполагает мир во время Олимпийских или Паралимпийских игр. Россия не соблюдает этот принцип.



Это набор правил, с которыми все согласились, а если вы нарушаете правила, должны быть последствия. И то, что нарушение правил имеет последствия, не означает, что это дискриминация, я вообще не считаю это аргументом», — приводит слова Самуэльссона Expressen.