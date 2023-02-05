«Печально, что они не видят в нас друзей и соперников». Шипулин — о братьях Бё

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин прокомментировал заявление норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бё, выступивших против возвращения российских спортсменов на международную арену.

«Печально, что они не видят в нас друзей и соперников. Мы всегда считали, что спорт вне политики, так раньше всегда было, хотя сейчас ситуация, конечно, изменилась. Надеюсь, что так снова будет: мы должны дружить и соревноваться только на трассе, а не в политике.



Когда российские биатлонисты вернутся на Кубок мира? Никто не знает, мы только надеемся, потому что у российских болельщиков пропал интерес ко многим видам спорта, они привыкли болеть за своих на международных соревнованиях. Будем надеяться, что рано или поздно эта спортивная потасовка закончится и мы вернёмся на международную арену», — приводит слова Шипулина ТАСС.