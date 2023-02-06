Лампич опровергла участие в чемпионате мира по лыжным гонкам

Словенская биатлонистка Анамария Лампич опровергла информацию о своём участии в чемпионате мира по лыжным гонкам. В минувшие выходные тренер сборной Словении по лыжным гонкам заявлял, что участие спортсменки возможно.

«Окей, вот такая ситуация, приехала на свой первый чемпионат мира по биатлону, которого очень жду, хотя болезнь едва не помешала мне. Я счастлива быть частью команды, которая будет представлять Словению. Я буду использовать каждую секунду, чтобы получить как можно больше. При этом говорю, что это мой единственный чемпионат в этом сезоне, поэтому Планицу оставляю в стороне.

Для меня было большим удовольствием и честью представлять сборную Словении по лыжным гонкам. В то же время я рассчитываю на дальнейшее сотрудничество с вами, теперь уже в новом виде спорта», — написала Лампич на своей странице в социальной сети.

Лампич, перешедшая в межсезонье в биатлон, является трёхкратным призёром чемпионатов мира по лыжным гонкам.