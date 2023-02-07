Жаклен: моя цель — стать трёхкратным чемпионом мира в пасьюте

Двукратный чемпион мира в гонках преследования 27-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал о своих целях на предстоящий чемпионат мира.
«Моя цель, мечта — стать трёхкратным чемпионом мира в пасьюте. Я тренируюсь и вкладываю в это всю свою энергию. Я верю в это. Я сделал это уже дважды. Мне нравятся вызовы, и я буду бороться за это. Если я не смогу это сделать, это не имеет значения, но я буду знать, что попытался. Я очень рад найти такую внутреннюю мотивацию для чемпионата мира. Не думаю, что в этом сезоне я показал себя на все 100%, поэтому надеюсь сделать это здесь», — приводит слова Жаклена Nordic Magazine.
Помимо Жаклена по два золота чемпионатов мира в гонках преследования имеют Мартен Фуркад, Уле-Эйнар Бьорндален и Рикко Гросс.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 8 по 19 февраля в Оберхофе (Германия).
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