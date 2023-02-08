Тренер сборной Франции рассказал о готовности к чемпионату мира

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Венсан Витто рассказал о сборе в горах Австрии, который стал для команды последним этапом подготовки к чемпионату мира.
«Это был очень хороший курс подготовки с целью собрать спортсменов вместе и смоделировать борьбу на дистанции, выполняя рывки.
Этот сбор был также возможностью сосредоточиться на стрельбе. Для тренерского штаба было важно иметь возможность спокойно поработать с парнями. На чемпионате мира вы уже не можете этого сделать, потому что спортсмен остаётся наедине с мишенью, а тренер должен оставаться позади своего подопечного. Было важно взглянуть на вещи в перспективе», — сказал Витто в интервью Nordic Magazine.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 8 по 19 февраля в Оберхофе (Германия).
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