Марте Рёйселанд рассказала о готовности к чемпионату мира

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд высказалась о своей готовности к чемпионату мира. 32-летняя спортсменка пропустила начало сезона из-за болезни, вернувшись на этапы Кубка мира только в январе. Несмотря на это, тренерский штаб сборной Норвегии заявил Рёйселанд в смешанную эстафету.

«Будет интересно. Смешанная эстафета — классная дисциплина, и есть много стран, которые могут выставить хорошие команды. Это будет невероятно увлекательно.

Это совершенно новый вызов для меня — иметь так мало тренировочной базы осенью и так мало участвовать в соревнованиях перед чемпионатом. Я понятия не имею, будет ли моё тело работать как одно целое и насколько может улучшиться моя форма. Но я собираюсь бороться в каждой гонке.

Правильно ли для меня бежать всю программу? Я пока не знаю. По крайней мере, я подготовилась максимально тщательно. Сейчас не время прятаться за проблемами начала сезона. Мы будем двигаться от гонки к гонке и смотреть, как будет себя чувствовать организм, но пока я не загадываю. Я пыталась хорошо отдохнуть», — приводит слова Рёйселанд Dagbladet.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 8 по 19 февраля в Оберхофе (Германия).