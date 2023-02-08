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Смешанная 4 x 6 км Эстафета. Прямая трансляция
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Норвегия со штрафным кругом выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону

Норвегия со штрафным кругом выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону
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В Оберхофе (Германия) прошла первая гонка в рамках чемпионата мира – 2023 по биатлону. Престижные соревнования открыла смешанная эстафета. Её победителем стала сборная Норвегии. Норвежцам удалось выиграть гонку, несмотря на провальную стрельбу Ингрид Ландмарк Тандреволд на стойке.

Биатлон. Чемпионат мира – 2023. Оберхоф. Смешанная эстафета, 4x7,5 км

1. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) — 1:04.41,9 (1 штрафной круг + 9 промахов).
2. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Дидье Биона, Томмазо Джакомель) — отставание 11,6 секунды (6 промахов).
3. Франция (Жулия Симон, Анаис Шевалье-Буше, Эмильен Жаклен, Кентент Фийон Майе) +55,9 (9 промахов).

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Биатлон. ЧМ-2023. Оберхоф, Германия
Смешанная 4 x 7.5 км Эстафета
08 февраля 2023, среда. 16:45 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:04:41.9
2
Италия
+11.6
3
Франция
+55.9
Комментарии
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