Долль — о штрафном круге в смешанной эстафете: при перезарядке тряслась рука. Катастрофа
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Немецкий биатлонист Бенедикт Долль прокомментировал своё выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира — 2023 по биатлону в Оберхофе (Германия).
Напомним, Долль зашёл на штрафной круг после стрельбы лёжа на третьем этапе эстафеты и использовал в общей сложности четыре дополнительных патрона.
«Я ужасно раздражён. Моя стрельба была отвратительной. Это катастрофа. При перезрядке у меня тряслась рука. Я не для этого тренировался на протяжении 20 лет. Мне жаль, что я подвёл партнёров по команде», — приводит слова Долля ZDF.de.
Напомним, победителем смешанной эстафеты стала сборная Норвегии, Италия — вторая, Франция — третья. Германия завершила гонку на шестом месте.
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