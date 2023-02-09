Долль — о штрафном круге в смешанной эстафете: при перезарядке тряслась рука. Катастрофа

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль прокомментировал своё выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира — 2023 по биатлону в Оберхофе (Германия).



Напомним, Долль зашёл на штрафной круг после стрельбы лёжа на третьем этапе эстафеты и использовал в общей сложности четыре дополнительных патрона.



«Я ужасно раздражён. Моя стрельба была отвратительной. Это катастрофа. При перезрядке у меня тряслась рука. Я не для этого тренировался на протяжении 20 лет. Мне жаль, что я подвёл партнёров по команде», — приводит слова Долля ZDF.de.

Напомним, победителем смешанной эстафеты стала сборная Норвегии, Италия — вторая, Франция — третья. Германия завершила гонку на шестом месте.