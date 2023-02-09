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Йоханнес Бё — о Самуэльссоне: он как надоедливый младший брат, которого все обижают

Йоханнес Бё — о Самуэльссоне: он как надоедливый младший брат, которого все обижают
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Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, как относится к олимпийскому чемпиону в эстафете шведу Себастиану Самуэльссону.

На стартовавшем в Оберхофе (Германия) чемпионате мира — 2023 Бё и Самуэльссон уже успели задеть друг друга резкими высказываниями. «Меня немного удивило, что Йоханнеса поставили на последний этап эстафеты. Я бы больше боялся Ветле Шоста Кристиансена. Я не боюсь ни Йоханнеса, ни Стурлы», — заявил Самуэльссон перед смешанной эстафетой. В итоге Норвегия с Бё в роли финишёра гонку выиграла, а Самуэльссон свой этап провалил, и Швеция осталась лишь девятой. «Он это заслужил», — сказал норвежец после победы.

«Я хорошо к нему отношусь, как старший брат к своему младшему брату-шведу. Он такой вечно надоедливый младший брат, которого все обижают (смеётся)», — приводит слова младшего Бё TV2.

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