«Это шок. Конечно, я счастлив». Стрёмсхейм — об участии в чемпионате мира

Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм высказался по поводу участия в чемпионате мира по биатлону. Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) увеличил квоты некоторых команд в отдельных гонках. Изначально запасным в команде Норвегии был Филип Фьельд Андерсен, но он заболел и покинул расположение сборной. Таким образом, шанс выступить на главном соревновании сезона неожиданно выпал Стрёмсхейму.
«Это шок. Совершенно экстремальный шок. Конечно, я счастлив, но теперь я с нетерпением буду ждать своего шанса. Нужно было просто поспешно собраться и прыгнуть в машину. Сначала будет короткий тренировочный день, и я считаю, что атмосфера чемпионата мира позволит надеяться на что-то большее.
Ошибка ли тот факт, что мы не узнали раньше? Сто процентов. Я так понял, что наше руководство пыталось навести справки об этом ранее, и нам было сказано, что мест не шесть. Внезапно мы узнаём, что всё-таки есть шесть мест», — приводит слова Стрёмсхейма NRK.
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