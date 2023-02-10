Денизе Херрман выиграла спринт на ЧМ по биатлону, на две секунды опередив Ханну Эберг

На чемпионате мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась женская спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Победу одержала немецкая спортсменка Денизе Херрман. В борьбе за золото хозяйка трассы на 2,2 секунды опередила шведку Ханну Эберг. Бронзовым призёром стала ещё одна представительница Швеции Линн Персон. Все медалистки стреляли без промахов.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Денизе Херрман (Германия) – 21.19,7 (0 промахов)

2. Ханна Эберг (Швеция) – отставание 2,2 (0)

3. Линн Перссон (Швеция) +26,2 (0)

4. Марте Рёйселанд (Норвегия) +31,3 (1)

5. Лиза Виттоцци (Италия) +45,8 (1)

6. Маркета Давидова (Чехия) +50,5 (0)

7. София Шнайдер (Германия) +57,6 (1)

8. Полона Клеменчич (Словения) +58,1 (0)

9. Анна Магнуссон (Швеция) +58,8 (0)

10. Жулия Симон (Франция) +1.02,8 (2)