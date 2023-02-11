Старт мужского спринта на ЧМ по биатлону могут отложить из-за тумана в Оберхофе

Старт мужской спринтерской гонки на чемпионате мира 2023 года по биатлону может быть отложен, сообщает VG.

По информации источника, это может произойти из-за тумана, опустившегося на трассу в Оберхофе (Германия), где проходит турнир. Решение о возможном переносе старта будет принято в ближайшее время. Напомним, изначально старт мужского спринта был запланирован на 16:30 мск.

Чемпионат мира по биатлону проходит в Оберхофе во второй раз в истории. Ранее город принимал мировое первенство в 2004 году. На чемпионате мира 2021 года больше всех медалей завоевали норвежские биатлонисты (семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые). Французы выиграли две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. На счету шведов одно золото, три серебра и две бронзы.

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