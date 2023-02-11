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«Очень много значит». Легрейд со слезами на глазах прокомментировал завоевание бронзы ЧМ

«Очень много значит». Легрейд со слезами на глазах прокомментировал завоевание бронзы ЧМ
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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд со слезами на глазах прокомментировал завоевание бронзовой медали в спринте на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Облегчение, когда я наконец позволяю своим эмоциям взять верх. Всё тело покалывает. Эмоций так много, что я не знаю, что с ними делать. Поэтому слезы и всё такое. Этот чемпионат мира — это что-то особенное. Я даже не знаю, что ответить, просто для меня это очень много значит

Я нервничал, особенно тогда, когда мой хороший друг Йоханнес Дале, которому я желаю всего наилучшего, хотел отобрать у меня бронзу», — приводит слова Стурлы Холма Легрейда VG.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
Мужчины. Спринт, 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 23.21,7 (1 промах).
2. Тарьей Бё (Норвегия) – отставание 14,8 (0).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +39,9 (1).

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