Абсолютное доминирование норвежцев на ЧМ-2023 по биатлону. Они заняли весь пьедестал!

Йоханнеса Бё в этом сезоне не остановить. Норвежец в сложнейших погодных условиях выиграл второе золото ЧМ-2023 и 14-е золото в карьере. Бё уже обошёл по числу золота ЧМ Мартена Фуркада. Вот только главное не это. Помимо Йоханнеса, на подиуме оказалось ещё два норвежца, а в топ-6 – аж пять представителей скандинавской команды. Абсолютное доминирование!

Рекордная победа Бё

Йоханнес Бё на ЧМ-2023 делает то, что от него ждали – разрывает всех своих соперников. Хотя перед стартом сегодняшней гонки были сомнения, сможет ли норвежец выиграть очередной старт. Дело в том, что в Оберхофе в день спринта были ужасные погодные условия: поднялся приличный ветер, и на трассу опустился плотный туман. Кроме того, Йоханнес уходил в гонку под первым номером. Но для величайшего Бё всё это было сплошным пустяком.

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Пятикратный олимпийский чемпион с первых метров дистанции показал высокую скорость. На лёжке Бё по-настоящему повезло: он промазал всего раз, хотя могло быть больше, если бы не закрытые габариты. Упущенные на штрафном круге секунды Йоханнес не стал отыгрывать на втором круге, а просто сконцентрировался на стойке. Тут норвежец отработал безукоризненно точно и снова ушёл лидером. На последнем круге Бё включил режим ракеты, накидывая соперникам не секунды, а десятки секунд! Того же Стурлу Легрейда, который долгое время был основным соперником Бё, на последнем круге Йоханнес опередил на 33,2 секунды! В целом же ногами пятикратный олимпийский чемпион вновь был сильнейшим, очень далеко от конкурентов.

В итоге Йоханнес уже второй раз на этом ЧМ поднялся на первую ступеньку пьедестала. До рекорда по количеству золотых подиумов на одном ЧМ ему осталось ещё хотя бы три золотых награды в пяти гонках. Для Бё золото в спринте стало первым личным с ЧМ-2020. Тогда норвежец выиграл в масс-старте. Но главное, что эта медаль стала для Йоханнеса 14-м золотом ЧМ, в результате чего он обошёл Мартена Фуркада, у которого 13 золотых наград турнира. Правда, тут стоит сделать ремарку. У француза из 13 медалей лишь две были завоёваны в эстафетах, у норвежца же – целых девять.

Норвежское доминирование

Кроме Йоханнеса, на подиуме оказались ещё два норвежца. Тарьей Бё стал вторым, подарив нам, как говорят братья, братский Бё-диум. При этом на подиуме старший из братьев оказался довольно неожиданно. Почти всю гонку держался в первой десятке, но в лидеры вышел лишь после второй стрельбы. С нулём Тарьей проигрывал Йоханнесу с промахом 3,6 секунды. Бё-старшему удалось практически не отстать от младшего на последнем круге. Тарьей финишировал в 14,8 секундах от Бё. И может побороться с ним в пасьюте.

Тройку призёров замкнул Стурла Легрейд. Норвежец претендовал на золото, пока не допустил один промах на стойке. Правда, и тогда Легрейд проигрывал Бё лишь 6,7 секунды, но удержать скорость у Стурлы не вышло. На финише проигрыш увеличился до неприличных 39,9 секунды.

С «деревянной» медалью сегодня остался Йоханнес Дале. С одним промахом после стойки норвежец шёл седьмым, но на последнем круге сумел собраться и опередить нескольких соперников. Шестое место же занял Ветле Шоста Кристиансен. До заключительной стрельбы, где он допустил промах, скандинав претендовал на подиум, но потом откатился в конец первой шестёрки.

Разбавил на финише норвежскую компанию украинец Дмитрий Пидручный, занявший пятое место. 31-летний спортсмен вновь неожиданно блеснул на чемпионате мира, как это было в 2019 году, когда он выиграл пасьют.

Гонка преследования на ЧМ-2023 пройдёт завтра, 12 февраля. И что-то подсказывает, что норвежцы снова могут забрать все медали.