«Это его сольный концерт». Мартен Фуркад высказался о доминировании Йоханнеса Бё на ЧМ

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о доминировании пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Бё в текущем сезоне Кубка мира.

На старте чемпионата мира – 2023 Йоханнес уже завоевал два золота – в смешанной эстафете и спринте.

«У него великолепный сезон, впечатляющий с точки зрения статистики. Он вернулся на свой лучший уровень, хотя последние два года были неоднозначными. Я весьма впечатлён, потому что не мог с уверенностью прогнозировать такое.

Стурла Холм Легрейд бросал Йоханнесу вызов два года назад, Кентен Фийон Майе – в прошлом году, а сейчас – нет никого. Несомненно, что это его (Йоханнеса) сольный концерт. И он этим пользуется», — приводит слова Фуркада Le Dauphine.