Норвежский биатлонист выиграл золото в лотерею. Йоханнесу Бё просто сильно повезло. Видео

В субботу, 11 февраля, норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжил своё невероятное победное шествие и, выиграв спринт, стал 14-кратным чемпионом мира. Во-первых, обошёл по количеству титулов Мартена Фуркада, а во-вторых, сохранил возможность установить удивительный рекорд: завоевать на одном чемпионате мира сразу семь золотых медалей. Пока – две из двух.
Но надо признать, что в спринте Йоханнесу очень сильно помогла Фортуна. Безусловно, везёт сильнейшим. Но надо признать, что Бё реально повезло. Он мог очень легко остаться без золота, если бы не был столь удачлив.
Речь о работе Йоханнеса на огневых рубежах. Стрельба норвежца была запоминающейся хотя бы потому, что из десяти совершённых выстрелов пять пришлись в габариты – в самые края мишени. А габарит – это уже биатлонная лотерея. Частичка пули может отлететь в саму мишень с достаточной силой, а может и не хватить импульса – 50 на 50. Йоханнесу повезло аж четыре раза!
На лёжке Бё попал по краешку три раза. Дважды мишень закрылась, один раз – нет. Йоханнесу пришлось преодолеть штрафной круг и потратить время.
Трансляции чемпионата мира по биатлону доступны в Okko.
На втором огневом рубеже норвежец, кажется, решил рискнуть. Темп стрельбы вырос, но точность чуть не пострадала. У норвежца прошло сразу два габарита.
Трансляции чемпионата мира по биатлону доступны в Okko.
На прохождение лишнего штрафного круга Йоханнес потратил бы порядка 20 секунд, и гонка могла бы сложиться совсем иначе. Тот же Легрейд мог получить информацию о промахе соотечественника и потратить чуть больше времени на стойке, чтобы закрыть все мишени. А Тарьей Бё мог даже не ускоряться: на финише с чистой стрельбой он превзошёл бы своего младшего брата.
Так что сегодня Йоханнес в погоне за золотом прошёл по краешку пропасти.
Но везёт сильнейшим. А в том, что Бё – сильнейший, сомнений нет.
- 11 февраля 2023
-
20:01
-
19:22
-
19:13
-
19:02
-
18:25
-
18:05
-
17:38
-
16:31
-
16:19
-
15:07
-
14:57
-
14:47
-
14:23
-
13:54
-
12:59
-
12:49
-
12:24
-
11:30
-
09:37
-
09:20
-
09:00
-
00:33
- 10 февраля 2023
-
20:11
-
17:37
-
17:12
-
15:07
-
14:34
-
13:37
-
12:50
-
11:58
-
10:59
-
10:04
-
09:52
-
09:44
-
09:37