Норвежский биатлонист выиграл золото в лотерею. Йоханнесу Бё просто сильно повезло. Видео

В субботу, 11 февраля, норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжил своё невероятное победное шествие и, выиграв спринт, стал 14-кратным чемпионом мира. Во-первых, обошёл по количеству титулов Мартена Фуркада, а во-вторых, сохранил возможность установить удивительный рекорд: завоевать на одном чемпионате мира сразу семь золотых медалей. Пока – две из двух.

Но надо признать, что в спринте Йоханнесу очень сильно помогла Фортуна. Безусловно, везёт сильнейшим. Но надо признать, что Бё реально повезло. Он мог очень легко остаться без золота, если бы не был столь удачлив.

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Речь о работе Йоханнеса на огневых рубежах. Стрельба норвежца была запоминающейся хотя бы потому, что из десяти совершённых выстрелов пять пришлись в габариты – в самые края мишени. А габарит – это уже биатлонная лотерея. Частичка пули может отлететь в саму мишень с достаточной силой, а может и не хватить импульса – 50 на 50. Йоханнесу повезло аж четыре раза!

На лёжке Бё попал по краешку три раза. Дважды мишень закрылась, один раз – нет. Йоханнесу пришлось преодолеть штрафной круг и потратить время.

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На втором огневом рубеже норвежец, кажется, решил рискнуть. Темп стрельбы вырос, но точность чуть не пострадала. У норвежца прошло сразу два габарита.

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На прохождение лишнего штрафного круга Йоханнес потратил бы порядка 20 секунд, и гонка могла бы сложиться совсем иначе. Тот же Легрейд мог получить информацию о промахе соотечественника и потратить чуть больше времени на стойке, чтобы закрыть все мишени. А Тарьей Бё мог даже не ускоряться: на финише с чистой стрельбой он превзошёл бы своего младшего брата.

Так что сегодня Йоханнес в погоне за золотом прошёл по краешку пропасти.

Но везёт сильнейшим. А в том, что Бё – сильнейший, сомнений нет.