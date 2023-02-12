Резцова — о Фуркаде: приятно, что атлет такого уровня не поддаётся политическому давлению

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова поделилась мнением о словах французского экс-биатлониста и представителя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Мартена Фуркада, который ранее поддержал идею допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«Очень неожиданно было такое услышать от Фуркада. Приятно осознавать, что спортсмен такого уровня не поддаётся политическому давлению. Надеюсь, это было сказано честно и от души. Спасибо ему за поддержку.
Конечно, в данной ситуации мало одного Фуркада. К нам неплохо относятся спортсмены из Финляндии и Швеции, хотелось бы услышать поддержку из этих стран. Они понимают, как и Фуркад, что Олимпиада без России — неполноценное соревнование. Наши спортсмены уже слегка загрустили, что нас не пускают, поэтому нам необходимы слова поддержки от иностранных спортсменов. Фуркад этим заявлением действительно помогает нашим спортсменам, которые оказались в политической дискриминации», — приводит слова Резцовой Sport24.
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