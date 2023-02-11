Мартен Фуркад высказался за участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад высказался о допуске российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры – 2024 от лица комитета спортсменов предстоящих Игр в Париже.

«Многие меня поймут, кто-то — нет. Не говорю, что владею истиной и стою выше других, но как человек имею право на личное мнение и могу говорить об этом.

Как представитель спортсменов и как спортсмен считаю, что мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Это главный посыл. Я был избран в МОК, чтобы защищать спортсменов. И мне порой кажется, что я не защищаю их. Конечно, это русские и белорусы, но они тоже спортсмены. И их также следует защищать на этом основании.

На протяжении всей своей карьеры я боролся против России из-за проблем с допингом. Был одним из немногих, кто занял публичную позицию против российских властей по допинговым вопросам. Ни у кого нет возможности обвинить меня в пророссийских взглядах.

Спортсмены не должны решать, с кем им соревноваться. Мы можем исповедовать разные религии и иметь разное мировоззрение, но на мирной спортивной арене должны показать всем, что можем быть счастливы друг с другом и бороться друг против друга, исповедуя ценности спорта. Я защищал такую позицию с первого дня и предал бы себя, если бы не защищал это.

Мне будет очень стыдно за свою страну, если она решит запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях. Мы невероятно гордимся тем, что можем показать миру, насколько прекрасна Франция. Не понимаю, как мы можем приветствовать весь мир без российских и белорусских спортсменов. Для меня это не то, за что нужно стоять.

Мы живём в мире, где всё черно-белое. Нет оттенков и теней. Нельзя сказать о желании вернуть спортсменов, чтобы люди не подумали, что вы поддерживаете военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Я не поддерживаю и никогда не поддержу», — приводит слова Фуркада NRK.