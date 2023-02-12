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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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17:30 Мск
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Йоханнес Бё без единого промаха выиграл гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

Йоханнес Бё без единого промаха выиграл гонку преследования на чемпионате мира по биатлону
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В Оберхофе (Германия) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км, проходившая в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023. Победу одержал норвежский спортсмен Йоханнес Бё, вторым к финишу пришёл его соотечественник Стурла Холм Легрейд. Бронзовая награда досталась шведу Себастиану Самуэльссону.

Отметим, что в лучшей пятёрке также финишировали два норвежца — Тарьей Бё и Ветле Шоста Кристиансен. Восьмую строчку занял украинец Дмитрий Пидручный, а девятое место — латвийский биатлонист Андрей Расторгуев.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 33.34,5 (ни одного промаха).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.11,2 (0).
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.54,1 (2).
4. Тарьей Бё (Норвегия) +1.57,3 (4).
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +2.14,7 (2).
6. Йоханнес Кюн (Германия) +2.27,1 (3).
7. Йоханнес Дале (Норвегия) +2.48,2 (5).
8. Дмитрий Пидручный (Украина) +2.52,0 (2).
9. Андрей Расторгуев (Латвия) +2.56,9 (2).
10. Роман Рес (Германия) +3.04,5 (2).

Биатлон. ЧМ-2023. Оберхоф, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
12 февраля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
33:34.5
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+1:11.2
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+1:54.1
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