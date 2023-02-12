Видеообзор исторической победы Жулии Симон в пасьюте на ЧМ по биатлону

Французская биатлонистка Жулия Симон одержала победу в гонке преследования на чемпионат мира по биатлону 2023 года, который проходит в Оберхофе (Германия). Симон смогла победить, стартовав 10-й. Таким образом, она стала первой биатлонисткой, которая выиграла гонку преследования после старта с такой далёкой позиции с момента включения пасьютов в программу чемпионатов мира (с 1997 года).

Напомним, второе место заняла немецкая спортсменка Денизе Херрман, допустившая четыре промаха и отставшая от лидера на 27 секунд. Третьей стала норвежка Марте Рёйселанд.

Смотрите видеообзор гонки преследования.

Трансляции чемпионата мира по биатлону доступны в Okko.

Чемпионат мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершится 19 февраля.