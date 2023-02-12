Йоханнес Бё прокомментировал победу в гонке преследования на ЧМ в Оберхофе

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал уверенную победу в гонке преследования на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия), а также рассказал о своём победном жесте. Йоханнес остановился перед финишем и встал на колено, повторив празднование звезды норвежского футбола Эрлинга Холанда.

«Празднование Холанда? Он один из немногих, кто популярнее меня в Германии (Холанд долгое время успешно выступал за дортмундскую «Боруссию» до перехода в «Манчестер Сити». – Прим. «Чемпионата»).

Это было довольно прекрасно. Мне понравилось всё, что я делал, и лыжный ход, и стрельба. Также отмечу, что я правильно работал головой, и я умею сосредотачиваться.

Победа на чемпионате мира или Олимпиаде без промахов означает, что вы собираетесь именно тогда, когда это действительно важно», — приводит слова Йоханнеса Бё TV2.