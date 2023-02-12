«Хороший подарок на День матери». Легрейд — о серебре в гонке преследования на ЧМ

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал завоевание серебряной медали в гонке преследования на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия). Легрейд стартовал третьим, но благодаря точной стрельбе смог подняться на одну позицию.

«Гонка прошла замечательно. Сегодня я мечтал о чистой стрельбе, и это было необходимо, чтобы сдержать соперников позади. Когда я стоял на коврике на последней стрельбе, то успел подумать, что это День матери и что я должен сделать маме подарок.

Я подумал о маме и о том, что это будет хороший подарок на День матери, так что я думаю, она рада», — приводит слова Легрейда TV2.

Чемпионат мира по биатлону завершится 19 февраля.