«Одна из самых сложных моих медалей». Рёйселанд — о бронзе в гонке преследования на ЧМ
Поделиться
Трёхкратная олимпийская чемпионка норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд высказалась о завоевании бронзовой медали в гонке преследования на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия).
«Я слишком счастлива. Это одна из самых сложных завоёванных мною медалей. Это казалось невозможным.
Сегодня просто собираюсь отдохнуть и повеселиться. Я достигла своей цели. Я хотела индивидуальную медаль. Это совершенно невероятно.
Когда я снова начала тренироваться после болезни, моё тело не хотело принимать нагрузки, и мне приходилось делать перерывы. Тело не реагировало, после нескольких месяцев, когда я не могла делать то, что планировала, я начала думать: «Сможет ли тело когда-нибудь снова работать?» — приводит слова Рёйселанд TV2.
Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Комментарии
- 12 февраля 2023
-
20:59
-
20:38
-
20:25
-
20:10
-
19:47
-
19:36
-
18:41
-
18:33
-
18:16
-
18:07
-
17:58
-
16:59
-
16:46
-
16:46
-
16:36
-
15:57
-
14:14
-
13:37
-
13:20
-
12:56
-
12:42
-
12:29
-
12:16
-
12:08
-
11:41
-
11:29
-
10:38
-
10:12
-
10:00
-
09:58
-
09:55
-
09:36
-
09:00
- 11 февраля 2023
-
23:20
-
23:14
Партнерский контент