«Одна из самых сложных моих медалей». Рёйселанд — о бронзе в гонке преследования на ЧМ

Трёхкратная олимпийская чемпионка норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд высказалась о завоевании бронзовой медали в гонке преследования на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Я слишком счастлива. Это одна из самых сложных завоёванных мною медалей. Это казалось невозможным.

Сегодня просто собираюсь отдохнуть и повеселиться. Я достигла своей цели. Я хотела индивидуальную медаль. Это совершенно невероятно.

Когда я снова начала тренироваться после болезни, моё тело не хотело принимать нагрузки, и мне приходилось делать перерывы. Тело не реагировало, после нескольких месяцев, когда я не могла делать то, что планировала, я начала думать: «Сможет ли тело когда-нибудь снова работать?» — приводит слова Рёйселанд TV2.