Кентен Фийон Майе прокомментировал семь промахов в гонке преследования

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал неудачное выступление в гонке преследования на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия). Француз стартовал девятым, но допустил семь промахов и финишировал на 12-м месте.
«Конечно, есть разочарование. Нечего сказать об этой гонке, я устал каждый раз оправдываться и объяснять проблемы, которые у меня были в гонках. Потому что у меня есть амбиции, и это не то, на что я рассчитывал.
Единственный положительный момент сегодня — это моя скорость, и это хорошо. Но больше добавить нечего, поэтому и разочарование.
Когда я делаю пять ошибок после второго рубежа, о медалях можно не думать, гонка закончена. На стрельбе стоя я пытался исправиться, но тоже не получилось. Итак, я плохо выполнил свою работу, и сегодня я разочарован и могу корить только себя», — приводит слова спортсмена Ski-Nordique.
- 12 февраля 2023
-
22:24
-
20:59
-
20:38
-
20:25
-
20:10
-
19:47
-
19:36
-
18:41
-
18:33
-
18:16
-
18:07
-
17:58
-
16:59
-
16:46
-
16:46
-
16:36
-
15:57
-
14:14
-
13:37
-
13:20
-
12:56
-
12:42
-
12:29
-
12:16
-
12:08
-
11:41
-
11:29
-
10:38
-
10:12
-
10:00
-
09:58
-
09:55
-
09:36
-
09:00
- 11 февраля 2023
-
23:20