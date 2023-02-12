Кентен Фийон Майе прокомментировал семь промахов в гонке преследования

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал неудачное выступление в гонке преследования на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия). Француз стартовал девятым, но допустил семь промахов и финишировал на 12-м месте.

«Конечно, есть разочарование. Нечего сказать об этой гонке, я устал каждый раз оправдываться и объяснять проблемы, которые у меня были в гонках. Потому что у меня есть амбиции, и это не то, на что я рассчитывал.



Единственный положительный момент сегодня — это моя скорость, и это хорошо. Но больше добавить нечего, поэтому и разочарование.



Когда я делаю пять ошибок после второго рубежа, о медалях можно не думать, гонка закончена. На стрельбе стоя я пытался исправиться, но тоже не получилось. Итак, я плохо выполнил свою работу, и сегодня я разочарован и могу корить только себя», — приводит слова спортсмена Ski-Nordique.