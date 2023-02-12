«Сегодня я поверил в себя». Самуэльссон о бронзе в гонке преследования на ЧМ в Оберхофе
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал завоевание бронзовой медали в гонке преследования на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия). Швед стартовал 11-м, но смог финишировать на третьем месте.
«Вот что такое биатлон – то вверх, то вниз. Я очень счастлив. У меня был довольно тяжелый сезон, и я очень доволен, что сегодня всё получилось. Сегодня я дал себе шанс.
Должен признаться, что много боролся с неуверенностью в себе, у меня не всегда это получалось. Это выглядит легко, когда у тебя всё получается, но когда что-то идёт не так, это сложнее. Сегодня я поверил в себя», – приводит слова Самуэльссона SVT.
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