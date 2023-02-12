Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Сегодня я поверил в себя». Самуэльссон о бронзе в гонке преследования на ЧМ в Оберхофе

«Сегодня я поверил в себя». Самуэльссон о бронзе в гонке преследования на ЧМ в Оберхофе
Комментарии

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал завоевание бронзовой медали в гонке преследования на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия). Швед стартовал 11-м, но смог финишировать на третьем месте.

«Вот что такое биатлон – то вверх, то вниз. Я очень счастлив. У меня был довольно тяжелый сезон, и я очень доволен, что сегодня всё получилось. Сегодня я дал себе шанс.

Должен признаться, что много боролся с неуверенностью в себе, у меня не всегда это получалось. Это выглядит легко, когда у тебя всё получается, но когда что-то идёт не так, это сложнее. Сегодня я поверил в себя», – приводит слова Самуэльссона SVT.

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023