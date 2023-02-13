«Так называемые «больные» обыгрывают здоровых». Васильев — о доминировании Бё на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев высказался о результатах норвежского биатлониста Йоханнеса Бё на чемпионате мира в Оберхофе (Германия). Йоханнес завоевал уже три золотых медали в трёх гонках.

«Вряд ли нашим спортсменам удалось бы помешать Бё доминировать. Из-за той вакханалии, что сейчас творится в профессиональном спорте. Того, что допустило Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), разделив спортсменов на здоровых и так называемых «больных». И эти так называемые «больные» обыгрывают здоровых. Ведь несложно догадаться, по какой причине.



К этой категории относятся не только братья Бё и норвежская команда. Тут бороться, конечно, невозможно. Когда им разрешено использовать огромное количество запрещённых препаратов, обыграть их не сможет ни один спортсмен ни из одной страны. Пока в профессиональном спорте всё находится в таком состоянии, о честной и справедливой борьбе речи идти не может.



Когда, наконец, всё международное спортивное сообщество придёт к здравому смыслу и поймёт, что дело дошло до абсурда, все эти рекорды просто отменятся, да и всё. Невозможно, когда одна страна доминирует и не просто выигрывает, а минутами обыгрывает других. Ну ясно же, что что-то не так.



Складывается такое ощущение, что больше никто не тренируется, а только они одни. Но ведь это же не так. Вкладываются огромные средства в подготовку других спортсменов. И есть очень талантливые спортсмены в других странах. Тем не менее более талантливые и самые замечательные спортсмены – это норвежцы. Это вызывает очень серьёзное подозрение.



Такого в принципе в природе быть не может. Я надеюсь, что через время этих «больных» отменят и останутся только здоровые профессиональные спортсмены, которые будут уравнены в своих правах. И всем будет запрещено использовать любые запрещённые препараты», – сказал Васильев в интервью Metaratings.