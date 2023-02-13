«Мы никогда не видели его таким сильным, как сейчас». Норвежский эксперт — о Йоханнесе Бё

Норвежский эксперт Харри Лучсингер назвал стрельбу одним из главных факторов успешного выступления Йоханнеса Бё в текущем сезоне. Норвежский биатлонист уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира и завоевал три золотые награды в трёх гонках чемпионата мира, который проходит в Оберхофе (Германия).
«Мы никогда не видели его таким сильным, как сейчас, таким совершенным биатлонистом.
У него есть особая способность сосредоточиваться на правильных сенсорных раздражителях, что мы называем сфокусированным вниманием. Как биатлонист вы получаете постоянные сенсорные сигналы с трибун, но Йоханнес Бё умеет отфильтровывать то, что не имеет значения, например, зрителей или конкурентов. Он использует туннельное зрение и обладает стальным контролем.
Несмотря на свою несколько неряшливую технику стрельбы, он попадает, и, самое главное, делает это в решающие моменты. Часто сомнения приводят к размышлениям, когда вы стоите на коврике. Тогда вы уже растратили возможности мозга для чего-то другого, а он хорош в сосредоточенном внимании. Это не случайно. Те, кто видел Йоханнеса на тренировках, знают, что он очень собран», — приводит слова Лучсингера NRK.
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