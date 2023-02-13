Йоханнес Бё рассказал о поддержке семьи

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё ответил на вопрос, какую роль в его успехах играет семья. Бё уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира текущего сезона и завоевал три золотые награды в трёх гонках чемпионата мира, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Я очень ориентирован на семью. Люблю находиться дома. Это может быть главной причиной хороших результатов. Тяжело проводить время вдали от дома, но хорошие результаты помогают оправдать это.

Есть вещи, о которых много не говорят. Если дела в спорте идут хорошо, то часто это объясняется тем, что вы лучше всех тренировались или лучше всех готовились. Но бывают и скрытые причины. Этим я отличаюсь от других. Я уже три года как отец, и это три замечательных года.

Понимает ли мой сын, чем я занимаюсь? Наверное, сейчас он понимает немного больше. Он не так любит общаться по телефону, как в реальной жизни, так что расстояние между нами всё ещё слишком велико. Будет здорово вернуться домой. Понимает ли он, что я хорош? Надеюсь на это», — приводит слова Бё NRK.