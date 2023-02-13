«Норвежцы выглядят лучше всех». Рафаэль Пуаре — о чемпионате мира в Оберхофе

Четырёхкратный обладатель Кубка мира, восьмикратный чемпион мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр, французский биатлонист Рафаэль Пуаре высказался о доминировании норвежской сборной в мужских гонках чемпионата мира.
Норвежцы заняли четыре первых места в спринте на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия). В гонке преследования только швед Себастиан Самуэльссон смог разбавить норвежскую гегемонию в первой пятёрке, финишировав на третьем месте.
«Мы ждали этого норвежского доминирования, показанного с самого начала сезона Кубка мира. Это неудивительно. Я читал интервью с Мартеном Фуркадом, который сказал, что конкуренции у норвежцев нет, и это правда. Себастиан Самуэльссон, несмотря на свою медаль, не находится на том же уровне, другие шведы разочаровывают, как и представители остальных стран. Норвежцы выглядят лучше всех», — цитирует Пуаре Nordic Magazine.
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