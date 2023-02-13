Итальянка Лиза Виттоцци вернулась к тренировкам после болезни

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци приступила к тренировкам, сообщает Fondo Italia.



Накануне спортсменка снялась с гонки преследования на чемпионате мира — 2023 из-за болезни. Победительницей соревнования стала французская биатлонистка Жулия Симон.



По информации источника, Виттоцци провела двухчасовую тренировку под руководством тренеров сборной. Итальянская спортсменка была в хорошем настроении. Отмечается, что участие 28-летней биатлонистки в предстоящей индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберхофе (Германия) по-прежнему остаётся под вопросом.



Напомним, женская индивидуальная гонка состоится 15 февраля. Начало соревнования — в 16:30 мск. 14 февраля пройдёт мужская индивидуальная гонка.

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