Итальянка Лиза Виттоцци вернулась к тренировкам после болезни
Поделиться
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци приступила к тренировкам, сообщает Fondo Italia.
Накануне спортсменка снялась с гонки преследования на чемпионате мира — 2023 из-за болезни. Победительницей соревнования стала французская биатлонистка Жулия Симон.
По информации источника, Виттоцци провела двухчасовую тренировку под руководством тренеров сборной. Итальянская спортсменка была в хорошем настроении. Отмечается, что участие 28-летней биатлонистки в предстоящей индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберхофе (Германия) по-прежнему остаётся под вопросом.
Напомним, женская индивидуальная гонка состоится 15 февраля. Начало соревнования — в 16:30 мск. 14 февраля пройдёт мужская индивидуальная гонка.
Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Комментарии
- 13 февраля 2023
-
18:13
-
17:58
-
17:48
-
17:23
-
16:57
-
15:10
-
14:58
-
13:53
-
13:03
-
00:21
-
00:06
- 12 февраля 2023
-
22:24
-
20:59
-
20:38
-
20:25
-
20:10
-
19:47
-
19:36
-
18:41
-
18:33
-
18:16
-
18:07
-
17:58
-
16:59
-
16:46
-
16:46
-
16:36
-
15:57
-
14:14
-
13:37
-
13:20
-
12:56
-
12:42
-
12:29
-
12:16
Партнерский контент