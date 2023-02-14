Хенкель, Вильхельм, Бьорндален и Фишер вошли в Зал славы IBU

Вечером 13 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялась церемония открытия Зала славы Международного союза биатлонистов (IBU). Представители Германии Андреа Хенкель, Кати Вильхельм и Свен Фишер, а также норвежец Уле-Эйнар Бьорндален стали первыми биатлонистами, введёнными в Зал славы IBU, сообщает пресс-служба организации.
Хенкель — обладательница Кубка мира, двукратная олимпийская чемпионка 2002 года и восьмикратная чемпионка мира.
Вильхельм — первая в истории трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону, пятикратная чемпионка мира, победительница общего зачёта Кубка мира — 2005/2006.
Фишер — четырёхкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира.
Бьорндален — самый титулованный биатлонист в истории: восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка мира.
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