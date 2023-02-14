«Меня удивило, что я стала одной из первых». Андреа Хенкель о включении в Зал славы IBU

Двукратная олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира бывшая немецкая биатлонистка Андреа Хенкель поделилась эмоциями после включения в Зал славы Международного союза биатлонистов (IBU).
«Меня удивило, что я стала одной из первых, кто был введён в Зал славы. Замечательно снова всех увидеть и почувствовать себя частью биатлонной семьи, хотя ты уже и не спортсмен. Это было прекрасное время, которое я провела в биатлоне, оно действительно сформировало мою жизнь, и я рада, что в моей жизни были все эти гонки», — приводит слова Хенкель пресс-служба IBU.
Вечером 13 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялась церемония открытия Зала славы IBU. Представители Германии Андреа Хенкель, Кати Вильхельм и Свен Фишер, а также норвежец Уле-Эйнар Бьорндален стали первыми биатлонистами, введёнными в Зал славы IBU.
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