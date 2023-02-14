Кати Вильхельм высказалась о включении в Зал славы IBU

Трёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая немецкая биатлонистка Кати Вильхельм прокомментировала включение в Зал славы Международного союза биатлонистов (IBU).

«Наше поколение стало свидетелем быстрого роста биатлона, того, как вырос интерес к этому виду спорта и какую большую роль в этом сыграл IBU. Вы приняли много хороших решений, добавили новые соревнования и идеи, всегда давали нам право голоса как спортсменам. Моё призвание сейчас — работать со следующим поколением и помогать им своим опытом. Мне это очень нравится. В следующий раз, когда у нас будет чемпионат мира в Оберхофе, я надеюсь увидеть кого-нибудь из представителей следующего поколения на стартовой линии», — приводит слова Вильхельм пресс-служба IBU.

Вечером 13 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялась церемония открытия Зала славы IBU. Представители Германии Андреа Хенкель, Кати Вильхельм и Свен Фишер, а также норвежец Уле-Эйнар Бьорндален стали первыми биатлонистами, введёнными в Зал славы IBU.