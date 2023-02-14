Йоханнес Кюн пропустит индивидуальную гонку на ЧМ в Оберхофе
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Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн не выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия), из-за болезни. В составе немецкой команды Кюна заменит Юстус Штрелов.
«Йоханнес Кюн немного приболел, и поэтому, учитывая предстоящие соревнования, пропустит сегодняшнюю индивидуальную гонку. Его заменит Юстус Штрелов. Выздоравливай, Йоханнес, и вперёд, Юстус!» — говорится в сообщении пресс-службы Немецкого союза лыжных видов спорта.
На чемпионате мира, который проходит в Оберхофе, Йоханнес Кюн был лучшим в составе немецкой команды в обеих личных гонках, финишировав восьмым в спринте и шестым в гонке преследования.
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