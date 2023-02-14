Марте Рёйселанд пропустит индивидуальную гонку на ЧМ в Оберхофе

Трёхкратная олимпийская чемпионка норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд не выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия). Тренерский штаб сборной Норвегии принял решение поберечь спортсменку, недавно восстановившуюся после болезни, в преддверии одиночной смешанной эстафеты, женской эстафеты и масс-старта.

«Мы приняли верное решение, что она не будет участвовать в индивидуальной гонке, но сможет выступить в одиночной смешанной эстафете. Нам нужна лучшая версия Марте, особенно в масс-старте и эстафете. Она принимает и поддерживает наше решение», — приводит слова тренера сборной Норвегии по биатлону Патрика Обереггера VG.