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Йоханнес Бё с двумя промахами завоевал золото ЧМ в индивидуальной гонке

Йоханнес Бё с двумя промахами завоевал золото ЧМ в индивидуальной гонке
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В Оберхофе (Германия) завершилась индивидуальная мужская гонка на 20 км, проходившая в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023. Победу одержал норвежский спортсмен Йоханнес Бё. Вторым стал его соотечественник Стурла Холм Легрейд. Бронзовую награду завоевал швед Себастиан Самуэльссон.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 49.57,5 (2 промаха).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.10,7 (1 промах)
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.11,1 (1 промах)
4. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.31,9 (1 промах)

Биатлон. ЧМ-2023. Оберхоф, Германия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
14 февраля 2023, вторник. 16:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
49:57.5
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+1:10.7
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+1:11.1
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Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия на ЧМ решением Международного олимпийского комитета (IBU).

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