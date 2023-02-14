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Йоханнес Бё впервые в карьере выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира

Йоханнес Бё впервые в карьере выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия).

Он впервые в карьере завоевал золото в индивидуальной гонке на мировых первенствах. Ранее лучшим результатом Бё на ЧМ было серебро на соревнованиях в Антерсельве в 2020 году.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 49.57,5 (2 промаха).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.10,7 (1 промах).
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.11,1 (1 промах).
4. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.31,9 (1 промах).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия на ЧМ решением Международного олимпийского комитета (IBU).

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