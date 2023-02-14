Бё завоевал золото в девятой личной гонке кряду и побил рекорд Бьорндалена

Норвежский спортсмен Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия).

Благодаря этой победе ему покорился новый рекорд. Триумф в индивидуальной гонке стал для Бё девятым подряд в личных гонках. Таким образом, Йоханнес обогнал своего соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена, на счету которого восемь побед кряду.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 49.57,5 (2 промаха).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.10,7 (1 промах).

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.11,1 (1 промах).

4. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.31,9 (1 промах).



Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия на ЧМ решением Международного олимпийского комитета (IBU).