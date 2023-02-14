Йоханнес Бё завоевал 28-ю медаль на ЧМ и сравнялся с Фуркадом. Впереди лишь Бьорндален

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной мужской гонке на 20 км, проходившей в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023. Эта золотая медаль стала для него 28-й в рамках чемпионатов мира.

По этому показателю Бё догнал француза Мартена Фуркада. Лидером по медалям чемпионатов мира является Уле-Эйнар Бьорндален, на счету которого 45 медалей.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 49.57,5 (2 промаха).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.10,7 (1 промах).

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.11,1 (1 промах).

4. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.31,9 (1 промах).



Отметим, что Бё одержал уже четвёртую победу подряд на чемпионате мира в Оберхофе (Германия).