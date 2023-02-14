Уле-Эйнар Бьорндален — Бё: бесит, что он не хочет попробовать себя в лыжных гонках
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален считает, что биатлонист Йоханнес Бё должен попробовать себя в лыжных гонках.
«Он едет безумно быстро. Было бы интересно увидеть его и в лыжных гонках. Я думаю, он был бы там в топе, как сейчас. Было бы интересно посмотреть на это, но я не думаю, что он очень хочет попробовать. Меня бесит, что он не хочет попробовать себя в лыжных гонках», — приводит слова Бьорндалена VG.
Отметим, что Бё одержал уже четвёртую победу подряд на чемпионате мира в Оберхофе (Германия), а также то, что Бё впервые в карьере выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира.
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