Уле-Эйнар Бьорндален — Бё: бесит, что он не хочет попробовать себя в лыжных гонках

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален считает, что биатлонист Йоханнес Бё должен попробовать себя в лыжных гонках.

«Он едет безумно быстро. Было бы интересно увидеть его и в лыжных гонках. Я думаю, он был бы там в топе, как сейчас. Было бы интересно посмотреть на это, но я не думаю, что он очень хочет попробовать. Меня бесит, что он не хочет попробовать себя в лыжных гонках», — приводит слова Бьорндалена VG.

Отметим, что Бё одержал уже четвёртую победу подряд на чемпионате мира в Оберхофе (Германия), а также то, что Бё впервые в карьере выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира.