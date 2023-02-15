Йоханнес Бё: фантастический день. У меня были действительно хорошие лыжи
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал свой лыжный ход в индивидуальной гонке в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023. Норвежец с двумя промахами стал победителем гонки, а по чистому лыжному ходу опередил ближайшего преследователя почти на две минуты. Примечательно, что Йоханнес стартовал 11-м, но пришёл к финишу первым.
«Я действительно ничего не понял, когда пришел к финишу первым, а до меня там никого не было.
На самом деле, это был просто фантастический день на трассе. У меня были действительно хорошие лыжи. Солнечная погода также очень помогла мне, мне это подходит», — приводит слова Йоханнеса Бё NRK.
Отметим, что Бё одержал уже четвёртую победу подряд на чемпионате мира в Оберхофе (Германия).
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