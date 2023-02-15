Эльвира Эберг пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира в Оберхофе
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Шведская битлонистка Эльвира Эберг не выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе. Ранее Эберг вынуждена была пропустить гонку преследования из-за болезни.
«Эльвира чувствует себя лучше, но горло всё ещё болит. Мы надеемся, что в течение дня она поправится. После сегодняшней гонки мы решим, нужна ли нам замена», — приводит слова тренера сборной Швеции Йоханнеса Лукаса SVT.
На Олимпиаде в Пекине Эльвира Эберг завоевала серебряные медали в спринте и гонке преследования, а также золотую медаль в эстафете в составе сборной Швеции.
Чемпионат мира по биатлону проходит с 6 по 19 февраля в Оберхофе (Германия).
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